11 gennaio 2019- 16:58 Strage bus: legale Aspi, 'sentenza sconfessa ipotesi accusatoria vertici'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "La sentenza sconfessa l’ipotesi accusatoria in cui erano indagati tutti i vertici apicali della società, addirittura l’amministratore delegato per cui era stata chiesta, senza alcun fondamento e dopo che la difesa aveva dimostrato ampiamente la correttezza del suo operato, una pena di 10 anni di reclusione". A dichiararlo, in una nota, è Giorgio Perroni, difensore di Autostrade per l'Italia. "Per valutare una sentenza- afferma il legale di Aspi - bisogna sempre considerare la richiesta di condanna, che era di 10 anni di reclusione per tutti i 12 imputati di Autostrade per l’Italia. La sentenza è andata in modo completamente diverso: sei assoluzioni e sei condanne, con pene sono state dimezzate rispetto alle richieste della Pubblico Ministero"."Dopo la lettura del dispositivo il primo pensiero va a chi, a mio avviso, è stato ingiustamente condannato. Cercheremo di ribaltare questo verdetto in appello - annuncia Perroni - e siamo sicuri di ottenere l’assoluzione di chi è stato condannato oggi".