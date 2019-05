28 maggio 2019- 16:18 Stragi: Casellati, 'memoria Piazza della Loggia risorsa contro vecchi fantasmi'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "La tragedia che ha colpito 45 anni fa Brescia è stata un colpo drammatico che si è voluto infliggere a tutta la democrazia italiana: far esplodere una bomba durante una grande manifestazione di popolo non è solo un vile e inqualificabile atto di barbarie, ma un messaggio brutale all'intero Paese. Una vera e propria intimidazione contro la scelta dei cittadini di impegnarsi per un interesse comune". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel 45/mo anniversario della strage di Piazza della Loggia. "Il 28 maggio del 1974 -ricorda la seconda carica dello Stato- il terrorismo stragista ha mostrato il proprio volto. Non si cancelleranno mai dalla nostra memoria le immagini drammatiche catturate negli istanti successivi all'esplosione: il dolore, la paura, il caos nella piazza e nelle anime di chi fu colpito". "La memoria -conclude Casellati- è quindi una risorsa fondamentale contro il risorgere di vecchi fantasmi e per l'edificazione di una cultura della legalità che dia nuova linfa vitale alla nostra convivenza civile".