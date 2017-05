STRAGI: MATTARELLA, MEMORIA PIAZZA DELLA LOGGIA SEMPRE VIVA

28 maggio 2017- 11:00

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "La memoria della strage di Piazza della Loggia è sempre viva nella coscienza del nostro Paese. Fu episodio di un attacco alla convivenza civile e ai fondamentali principi di umanità. Fu un tentativo di destabilizzare la Repubblica, un colpo diretto alle fondamenta di una democrazia. La mobilitazione che mosse Brescia sin dalle prime ore dopo l’attentato -unendo il dolore e il cordoglio per i gravissimi lutti alla consapevolezza della minaccia eversiva- è stata esempio e traino per la risposta che tutta l’Italia democratica è riuscita a dare, contrastando e respingendo la delirante strategia di gruppi di ispirazione neofascista". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La Repubblica -aggiunge- è riuscita a sconfiggere i terroristi, grazie all’unità e ai valori del suo popolo. Per questo non possiamo e non dobbiamo dimenticare le ferite della nostra storia. Nella coscienza del Paese resteranno impressi i nomi e i volti della vittime, le sofferenze di familiari e amici, e con essi l’impegno delle istituzioni e le battaglie della società civile per giungere alla verità sui fatti accaduti e per farla conoscere alle generazioni future".