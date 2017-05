STRAGI: MATTARELLA, MEMORIA PIAZZA DELLA LOGGIA SEMPRE VIVA (2)

28 maggio 2017- 11:00

(AdnKronos) - "E’ stato lungo e faticoso il cammino per giungere alla conclusione dell’indagine e del processo sulla strage, con le relative condanne. La città di Brescia -conclude Mattarella- merita un ringraziamento particolare per la tenacia e la fermezza mostrata, espressione di un antico e radicato sentimento civico. Desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza e il mio apprezzamento all’associazione che ha riunito i familiari delle vittime e incessantemente ha operato per trasformare la memoria di una vicenda così tragica in fermezza democratica, a sostegno di una crescita collettiva".