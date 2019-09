4 settembre 2019- 15:33 Stromboli: al via campo scuola Protezione civile

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Prenderà il via questo pomeriggio, al campo sportivo di Stromboli, la scuola di formazione in Protezione civile per gli studenti dell’Isola. Il campo scuola, che si svolgerà dal 4 al 9 settembre, rientra tra le attività di educazione e formazione promosse con il progetto 'Anche io sono la Protezione Civile' che si svolge a livello nazionale sin dal 2007.L’iniziativa permetterà ai circa 20 giovani che costituiscono la popolazione scolastica complessiva dell’isola, e a quanti ne faranno richiesta, di compiere un vero e proprio viaggio all’interno del mondo della Protezione civile, scoprendo che l’impegno del singolo è indispensabile al funzionamento dell’intero sistema, partecipando attivamente alle attività di gestione del campo e provando concretamente le attrezzature e le procedure utilizzate dai volontari durante le varie attività di prevenzione ed emergenza.