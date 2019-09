10 settembre 2019- 14:20 Stromboli: lezioni di Protezione civile per gli studenti dell'isola

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cinque giorni per affrontare i temi critici legati alla gestione dei rischi ambientali, con un particolare focus sui pericoli connessi all'attività vulcanica. Si è concluso ieri, a Stromboli, il Campo scuola di formazione in Protezione civile rivolto ai giovani di età scolare. Dal 4 al 9 settembre oltre venti studenti dell’isola, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno partecipato al progetto 'Anch’io sono la Protezione civile', promosso dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con la collaborazione attiva del Drpc Sicilia, del Prociv Italia e dei Vis - Volontari Isola Stromboli. Lezioni teoriche, simulazioni e giochi di ruolo che hanno fornito agli studenti dell'isola gli strumenti necessari per riconoscere e fronteggiare con consapevolezza, e nella maniera corretta, le emergenze. "Investire sulla formazione è la chiave vincente se vogliamo operare un reale cambiamento nella nostra società" ha sottolineato il capo del Dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana Calogero Foti. Gli interventi in programma sono stati affidati a tecnici esperti.