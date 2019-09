3 settembre 2019- 16:56 Stromboli: Regione predispone piano protezione civile per Ginostra

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Il servizio pianificazione dell'emergenza del dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione siciliana da stamattina è a lavoro sull'isola di Stromboli per predisporre il piano di protezione civile di Ginostra. Grazie a fondi comunitari mirati si è provveduto al ripristino e completamento della copertura telefonica mobile compromessa dall'esplosione del 3 luglio e si è realizzato un sistema di microcelle che garantiscono massima copertura nell'isola. Molto importante, poi, il potenziamento della rete wi-fi che si è reso necessario per garantire la massima funzionalità del sistema di allertamento con sirene collegato alle boe di rilevamento tsunami che sono state collocate in prossimità della sciara del fuoco e che vengono monitorate dall'Università di Firenze.