STUPRI RIMINI, CONGOLESE BUTUNGU ALLA SBARRA

3 ottobre 2017- 11:55

Rimini, 3 ott. (Adnkronos) - E' in corso il processo per direttissima per Guerlin Butungu, il ventenne congolese accusato di essere il capobranco degli stupri ai danni di una turista polacca di 26 anni e di una trans peruviana avvenuti nella zona di Miramare di Rimini la notte tra il 26 e il 27 agosto scorso, per i quali sono stati arrestati anche tre minorenni. Butungu - trasferito in tribunale sotto scorta per motivi di sicurezza - è accusato anche della rapina e della tentata violenza del 12 agosto, sempre a Miramare di Rimini, ai danni di una coppia italiana. Il processo per direttissima è stato chiesto dalla Procura di Rimini dopo la confessione in carcere del ventenne, avvenuta in un secondo momento. Inizialmente, infatti, aveva negato gli stupri.