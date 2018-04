24 aprile 2018- 19:43 Su Twitter c'è #Renzitorna

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Nel giorno dell'incontro con Roberto Fico per un tentativo Pd-M5S sul governo, su Twitter torna l'hashtag #senzadime. Da Anna Ascani a Michele Anzaldi e Ivan Scalfarotto, i parlamentari vicini a Matteo Renzi stanno rilanciando l'hashtag per dire che con i 5 Stelle un accordo è impensabile. Ma c'è anche un altro hashtag che sta crescendo sui social: #Renzitorna. Scrive Alisa: "#renzitorna torna Renzi, fermali, noi il Pd così non lo riconosciamo tanto meno sentiamo di appartenergli. Mai con i 5? MAI!". E ancora Isabella: "#RenziTorna a difendere il mio voto. Chi vi ha votato non merita di essere svenduto al #M5S #senzadime". E c'è anche un account dal nickname #renziani che invita a rilanciare #Renzitorna per scalare la classifica dei trend su Twitter.