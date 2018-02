SUD: BELLANOVA, CENTRALE IN POLITICHE NAZIONALI, CON NOI SVILUPPO A TRAZIONE MERIDIONALE (2)

3 febbraio 2018- 20:41

(AdnKronos) - "L’ho già detto in altre occasioni -rileva Bellanova- ma vale la pena ribadirlo: siamo noi, non altri, ad aver assunto un impegno immane per salvare la Ferrovie del Sud Est dal disastro assoluto, convinti come eravamo e siamo della necessità di rilanciare una infrastruttura così importante per la mobilità pubblica e la qualità territoriale".E sempre in tema di mobilità, sottolinea la viceministra, "vorrei ricordare come sia gigantesco l'investimento in corso per le infrastrutture al Mezzogiorno, con un totale delle risorse disponibili per i prossimi 10 anni nell'ordine di oltre 40 miliardi di euro. Metropolitane, ferrovie, alta velocità che scende a Mezzogiorno, completamento della rete viaria, autostrade in Sicilia, corridoi ferroviarie europei nei porti del Sud, collegamenti ferroviari degli aeroporti. Un’opportunità per il Mezzogiorno enorme, costruita in questi anni. Oltre quaranta miliardi di euro in 10 anni sono un investimento pubblico immane sul Mezzogiorno, che in termini di occupazione collegata alla realizzazione delle opere vale circa 50.000 posti di lavoro l'anno"."Non so dove abbia vissuto in questi anni chi chiede più attenzione verso il Mezzogiorno e più centralità del Mezzogiorno nelle politiche nazionali. Probabilmente non in questo Paese. E’ il Pd -aggiunge Bellanova- che ha affermato la necessità di uno sviluppo a trazione meridionale. E che afferma, per i prossimi anni, la necessità di allocare risorse pubbliche in misura prevalente per il Sud come avviene con i Contratti di sviluppo, rafforzando con misure specifiche l’impatto degli strumenti di politica industriale nazionale, e sostenendo dovunque legalità e trasparenza", conclude.