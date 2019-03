6 marzo 2019- 18:09 Sud: Buffagni a sindaci lucani, 'governo pronto ad accogliere vostri progetti'

Matera, 6 mar. (AdnKronos) - “Meno di un mese fa il presidente Conte ha incontrato i sindaci della Basilicata e illustrato loro il Programma di sviluppo per il Sud. Oggi voglio ribadire l’impegno che questo governo ha preso”. Così il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, nell'incontro di oggi con il sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, e quello di Rotondella, Vito Agresti, invitandoli a “presentare progetti". "Uno dei nostri obiettivi – ha spiegato l’esponente del M5S – è quello di dare sostegno a questi territori e creare sviluppo. Grazie ai Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo, è possibile creare tavoli a cui partecipano, oltre a Invitalia, soggetti istituzionali statali e realtà locali che hanno lo scopo di raccogliere e individuare le diverse iniziative di carattere economico in diversi ambiti. Si tratta di uno strumento prezioso a disposizione degli enti locali finalizzato a mettere in moto investimenti e processi virtuosi come contributo al rilancio del territorio e dell’occupazione. Qui in Basilicata, ad esempio, c'è un territorio meraviglioso e ai più sconosciuto da valorizzare come ad esempio le coste”. Da qui l’appello a “presentare idee che possano rientrare nel Programma istituzionale di sviluppo. Non ci interessa il colore politico dei progetti che arriveranno, l’unica prerogativa che dovranno avere è che abbiano rilievo strategico per questi territori e che abbiano lungo respiro. Le risorse finanziarie ci sono – ha aggiunto Buffagni – stiamo solo aspettando le idee che poi tutti insieme andremo a realizzare”.