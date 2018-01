SUD: CGIL, ISTITUZIONE ZES OPPORTUNITà SVILUPPO, SERVONO INVESTIMENTI

25 gennaio 2018- 18:22

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "L’istituzione delle Zes rappresenta, a determinate condizioni, un’opportunità di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno. È importante che si dia continuità e piena attuazione a questo progetto, definendone anche il quadro normativo. Partecipazione, pianificazione attenta e investimenti per lo sviluppo sono le chiavi per garantire possibilità di successo a questo strumento". Così in una nota la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi commenta la firma del dpcm che definisce i criteri per la costituzione delle Zone economiche speciali."Per poter essere un effettivo strumento di rilancio delle aree portuali e di sviluppo per tutto il Mezzogiorno - prosegue Fracassi - è indispensabile che le Zes attraggano investimenti puntando sulle filiere territoriali, e che siano il baricentro di importanti investimenti pubblici, inclusi quelli già programmati, innanzitutto in termini di infrastrutture e connessioni".