SUD: CGIL, ISTITUZIONE ZES OPPORTUNITà SVILUPPO, SERVONO INVESTIMENTI (2)

25 gennaio 2018- 18:22

(AdnKronos) - L’attivazione delle Zes, sottolinea la dirigente sindacale, "chiama in causa molti livelli istituzionali e può avere importanti ricadute in termini di sviluppo e occupazione, a maggior ragione in un quadro di complessiva sofferenza delle nostre aree portuali e in generale di molti dei territori potenzialmente coinvolti".Per questo, aggiunge, "è fondamentale che vi sia ascolto e coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, fin dalla prima fase di definizione del progetto di sviluppo". In conclusione per la segretaria confederale della Cgil "l’istituzione delle Zes, come ha rivelato anche il Consiglio di Stato, deve necessariamente realizzarsi in coordinamento con una strategia nazionale sul sistema della portualità, che a noi appare ancora debole e frammentata".