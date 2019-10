17 ottobre 2019- 17:04 Sud: Cisl, bene incontro Provenzano, subito Cabina regia permanente

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “È stato un incontro utile e costruttivo. Speriamo possa essere anche un incontro produttivo, visto l’avvio della sessione di bilancio”. Così il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, alla fine dell’incontro sul Mezzogiorno tra Cgil, Cisl, Uil ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano. "Al Governo abbiamo detto che serve un piano straordinario per il Sud qualificato sugli obiettivi del lavoro, degli investimenti, delle politiche sociali. Occorre una 'scossa', un 'colpo d’ala', con misure specifiche che facciano ripartire le grandi potenzialità dell’industria, dell’artigianato, del turismo, dei comparti agroalimentari e ambientali, dell’high-tech. Ma per cogliere questa opportunità bisogna costruire coesione e rilanciare quantità e qualità della spesa pubblica", dice ancora Sbarra sottolineando come la Cisl abbia chiesto il rispetto della regola secondo cui almeno il 34% del Bilancio ordinario dello Stato arrivi al Sud.