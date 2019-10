17 ottobre 2019- 17:04 Sud: Cisl, bene incontro Provenzano, subito Cabina regia permanente (2)

(Adnkronos) - "Va poi garantita la natura aggiuntiva delle risorse destinate alla convergenza. Regole sistematicamente mortificate, che vanno invece onorate, insieme a una progettualità capace di spezzare le pesanti diseconomie delle nostre aree depresse", dice mettendo in fila le richieste dei sindacati: infrastrutture fisiche, strade e aeroporti, ferrovie e porti; digitalizzazione e banda larga e ultralarga;fiscalità di sviluppo; investimenti nei servizi sociali, nella Pa, sanità, scuola e formazione."Anche per questo noi chiediamo la costruzione di una Cabina di regia nazionale permanente partecipata dalle Parti sociali per monitorare l’effettivo avanzamento dei progetti e il buon utilizzo di ogni euro", conclude auspicando che il governo "raddrizzi la rotta" di una manovra "non del tutto convincente".