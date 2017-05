SUD: CISL, FANALINO CODA PER BENESSERE FAMIGLIE (3)

13 maggio 2017- 12:06

(AdnKronos) - E’ il caso della Sicilia, della Campania, della Calabria, della Sardegna. Ma ha coinvolto anche regioni del Nord e del Centro, come la Liguria, la Lombardia, l’Umbria, la Toscana, l’Emilia, la Valle d’Aosta, il Veneto. Alcune di queste regioni, prevalentemente al Nord, hanno recuperato livelli un po’ migliori nel biennio 2014 – 2016; altre si sono stabilizzate sui livelli minimi. Un recupero completo rispetto ai livelli pre-crisi si è avuto solo per quanto riguarda il dominio Istruzione, in particolare nelle regioni del Centro-nord dove nel 2016 l’indicatore di dominio registra valori generalmente superiori rispetto a quanto si osservava nel 2007, pure restando intatta la grande distanza rispetto agli altri paesi europei.