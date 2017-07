SUD: DE VINCENTI, RIPRESA SI STA CONSOLIDANDO, SIA PROTAGONISTA

5 luglio 2017- 19:10

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Sud può essere e deve essere protagonista della propria rinascita. E questo serve al nostro paese". Ad affermarlo, intervenendo a TerrazzaPd, è il ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.Dopo circa 30 anni e fino al 2014, sottolinea De Vincenti, "il Mezzogiorno cresceva meno rispetto al resto del Paese e così è stato in particolare durante la crisi. Nel 2015 il pil nel Mezzogiorno è cresciuto un po' di più rispetto al Centro Nord dell'1,1% contro +0,8%. Anche nel 2016 la crescita del pil nel Sud dovrebbe essere leggermente maggiore rispetto al Centro Nord. Anche l'occupazione dovrebbe cresce di più al Sud".In ogni caso, aggiunge il ministro, "la crescita del pil nel Sud è ancora insufficiente. E tutta l'Italia deve crescere di più e il Mezzogiorno molto di più in modo da ridurre il divario". Comunque, aggiunge, "la crescita si sta consolidando". Nel 2016 si registra nel Sud "una forte ripresa industriale che è superiore rispetto al Centro Nord. E quanto cresce l'industria significa che la ripresa si sta consolidando".