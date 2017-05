SUD: FARA (EURISPES), ITALIA A DUE VELOCITà, SERVE POLITICA CREDIBILE (2)

(AdnKronos) - Dal rapporto, allora, emerge la necessità di uno Stato che recuperi il suo ruolo di "programmatore e regolatore dello sviluppo", di una politica che "si faccia interprete della concretezza del proprio agire e che sia espressione del territorio, attraverso il sistema elettorale proporzionale e le preferenze, in grado di restituire potere decisionale agli elettori. Un Paese coeso - conclude Fara - non può che impegnarsi per ridurre progressivamente il gap tra Sud e Nord e che riguarda interi settori come quello delle infrastrutture, dei servizi, dell'offerta sanitaria". Altri dati che emergono nel rapporto Eurispes riguardano le conseguenze di una crisi economica che ha prodotto non solo impoverimento e disoccupazione ma anche una progressiva delegittimazione della politica e, quindi, delle istituzioni, ritenute "inadeguate di fronte alla complessità di fenomeni sociali, dinamiche economiche e cambiamento epocali".