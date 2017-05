SUD: FONDAZIONE CURELLA, ECONOMIA ARRANCA E DISOCCUPAZIONE AL 19,6% (2)

10 maggio 2017- 20:27

(AdnKronos) - I consumi delle famiglie crescono in misura più contenuta (+1,2 per cento contro +1,4 per cento nazionale) della progressione del potere d’acquisto dovuta all’aumento dell’occupazione e quiescenza dell’inflazione. Ciò si è riflesso in un lieve innalzamento della propensione al risparmio. I consumi rimangono più bassi dell’11 per cento rispetto a nove anni prima. La debolezza dei consumi e le incertezze sulle prospettive hanno frenato l’attività d’investimento (+2,8 per cento), nonostante la moltiplicazione degli incentivi fiscali. La spesa d’investimento in costruzioni resta più bassa del 40 per cento rispetto al 2007, quella in beni strumentali al di sotto del 25 per cento. "Il Report mette in risalto un quadro in chiaroscuro dell’economia del Sud in cui la recente inversione di tendenza positiva nella dinamica del Pil e del mercato del lavoro - conclude Fabio Mazzola, prorettore vicario dell'Università di Palermo - mostra un improvviso 'raffreddamento' legato a una incertezza di fondo che ancora contraddistingue il comportamento degli operatori economici". Le proiezioni per il 2017 indicano la prosecuzione della fase di lento recupero dell’economia, con tassi ancora più contenuti di quelli dell’anno passato. "Quest’anno il Prodotto interno lordo - spiegano dalla Fondazione Curella - dovrebbe crescere dello 0,7 per cento, in un quadro connotato da un arresto della ripresa in materia di occupazione. Quest’ultima tornerebbe su una dinamica contenuta (+0,2 per cento). La creazione netta di posti di lavoro si ridurrebbe a non più di 10mila unità, dopo i 100mila del 2016".