6 novembre 2018- 11:28 Sud: Fondazione Curella, in 10 anni raddoppiati poveri, 850mila famiglie

Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - In dieci anni, tra il 2007 e il 2017, le famiglie in condizioni di povertà sono più che raddoppiate, sfiorando le 850mila e crescendo da una quota del 4,6 per cento al 10,3 per cento. Il numero delle persone povere sfiora i 2 milioni 360mila nel Sud-Isole e i 2 milioni 700mila nel Centro-Nord. E' quanto emerge dal 'Report Sud', edizione numero 35, condotta dalla Fondazione Curella, in collaborazione con il Diste consulting, e presentata oggi a Palermo. Nell’area settentrionale sono passate dal 3,1 per cento al 5,4 per cento giungendo a 670mila e nell’area centrale sono variate dal 2,8 per cento al 5,1 per cento arrivando a 270mila.La popolazione in condizioni di povertà assoluta, che sull’intero territorio nazionale conta 1 milione e 800mila famiglie con oltre 5 milioni di persone, rappresenta il bacino di riferimento del reddito d’inclusione introdotto dalla legge di bilancio 2018, divenuto operativo a gennaio. Questi stessi soggetti costituiscono l’universo da cui attingere i beneficiari del reddito di cittadinanza, inserito nella manovra economica 2019.