SUD: GENTILONI, GOMORRA O NO, DECENNI DI OBLIO

5 giugno 2017- 17:14

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Gomorra o non Gomorra veniamo da vent'anni di oblio, di solitudine della questione meridionale. Non c'è nessun errore delle classi dirigenti meridionali, che pure ne hanno fatti, che possa cancellare la responsabilità della politica nazionale di non aver messo al centro questa questione". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al convegno 'Mezzogiorno protagonista: missione possibile'. Il Sud "è un problema nazionale".