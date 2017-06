SUD: GENTILONI, QUESTO è IL MOMENTO DI INVESTIRE

5 giugno 2017- 17:14

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Oggi investire nel Mezzogiorno è forse fiscalmente vantaggioso come non è mai stato e quindi è il momento di farlo, lo dico con chiarezza alle imprese e alle autorità locali: oggi è il momento di investire al Sud, Oggi e e non dopo domani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni un convegno sul Mezzogiorno a Matera.