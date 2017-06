SUD: GENTILONI, SIA PRIORITà EVITANDO DEGENERAZIONI PASSATO

5 giugno 2017- 16:55

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Ci sono stati vent'anni di solitudine del Mezzogiorno. C'è stata un'egemonia di cultura antimeridionale" ora il Sud deve tornare ad essere una priorità, va rimesso "al centro dell'agenda senza ripetere le degenerazioni degli interventi straordinari. Non credo che per essere meridionalisti occorra essere nostalgici della cassa del Mezzogiorno". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al convegno 'Mezzogiorno protagonista: missione possibile' a Matera. "La crisi che ci ha colpito non è stata vissuta allo stesso modo nel Sud e nel Centro e nel Nord. Le distanze si sono addirittura accentuate" ma, argomenta Gentiloni, "il nostro Mezzogiorno può competere e può vincere. Se fa progetti, se fa sistema, il Sud può vincere".