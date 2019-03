3 marzo 2019- 13:22 Sud: Landini, 'centrale per sviluppo, pensiamo a grande manifestazione'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - Una grande manifestazione al Sud: è questa una delle iniziative messe in cantiere dal sindacato. Ad annunciarlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando al congresso di Magistratura Democratica. "Il Mezzogiorno è un elemento centrale per lo sviluppo. Pensiamo a una manifestazione grande da svolgere al Sud che sarà per tutto il Paese", ha detto.