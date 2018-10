3 ottobre 2018- 16:24 Sud: Lezzi convoca tavolo su programmazione 2021-27 Fondi Europei

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha convocato per domani mattina alle 9, un tavolo di coordinamento presso la Sala verde di Palazzo Chigi, che fa seguito alla presentazione da parte della Commissione europea della proposta di quadro finanziario pluriennale 2021-2017. Con riferimento al pacchetto legislativo coesione, il ministro Lezzi ha ritenuto opportuno istituire un tavolo al fine di adottare linee di intervento condivise per un’efficace partecipazione dell’Italia al negoziato in sede Ue e per un tempestivo avvio dei lavori di definizione della futura programmazione.Al tavolo, si legge in una nota, sono stati invitati i presidenti delle regioni e delle provincie Autonome, Anci, Upi, Uncem e i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole, per gli Affari Regionali, degli Affari europei.