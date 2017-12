SUD: MUSUMECI, CALENDA HA RAGIONE, CONOSCERà PRESTO IL MIO VOLTO

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - "Comprendo il disagio del ministro per lo Sviluppo economico Calenda e mi dispiace che il mio predecessore Crocetta non abbia avuto alcun contatto con lui. Quindi, posso assicurare al ministro Calenda che sentirà presto la mia voce e conoscerà presto il mio volto. Già, in dieci giorni, ho incontrato due ministri della Repubblica, con i quali mi sono confrontato su alcune delle tante emergenze che caratterizzano la mia regione". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha presentato appena una settimana fa la sua giunta, commentando le parole del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, oggi a Napoli. "Non c'è un problema di mancanza di meridionali nella politica nazionale - ha detto questa mattina il ministro al Teatro Mercadante - C'è una grossa mancanza di meridionali efficienti nella politica locale, e quelli li eleggete voi, non noi. In Campania ho lavorato benissimo con De Luca. Ma ci sono Regioni mai apparse al Ministero: il presidente della Calabria l'ho visto una volta sola. Con il Presidente della Sicilia non ho mai parlato, neanche per telefono. Lì non ho interlocutori e non posso inventarli". E Musumeci ha aggiunto: "Avere un rapporto sereno e non conflittuale con il governo centrale, è uno dei miei presupposti. Con il ministro Calenda avremo certamente e assai presto motivo di confrontarci sulle cose da fare".