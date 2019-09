13 settembre 2019- 18:18 Sud: Provenzano, ‘priorità Governo dopo lunga stagione oblio’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Ci tenevo particolarmente a essere nella mia regione, in questa città che amo, Palermo, e concludere la giornata con un doveroso saluto al presidente della Regione, massima istituzione presente in Sicilia, per dirvi che questo Governo, dopo Esecutivi in cui si faceva fatica a pronunciare persino la parola Mezzogiorno, mi riferisco a una lunga stagione di oblio del Mezzogiorno e della Sicilia, assume l’impegno per lo sviluppo del Sud tra le sue priorità". Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, dopo l’ultima tappa della sua lunga giornata palermitana con l’incontro a Palazzo d’Orleans del governatore Nello Musumeci.