30 dicembre 2018- 15:11 Sud: Russo (Fi), Governo lo abbandona al Nord

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno è scomparso dai radar del governo ed é considerato avverso. Si sta consumando una sorta di scellerato patto tra chi vuole la 'secessione' dei ricchi al Nord e la mancia per i poveri al Sud". Ad affermarlo in una nota è il deputato e responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia, Paolo Russo."Non occorrono prebende, ma - sottolinea Russo - servizi e prestazioni adeguate per i trasporti, per la sanità, per la scuola e per chi è rimasto indietro. Noi vogliamo un Sud che competa per le intelligenze e la voglia di fare dei suoi figli. Meno tasse e più imprese che valorizzino i nostri ragazzi: é questo il nostro desiderio che cozza contro l’ottuso niet della maggioranza ad ogni emendamento che garantisce al Mezzogiorno non risorse, ma opportunità"."Niente zero Ires per le imprese, niente tariffa Rc Auto uguale per automobilisti virtuosi, nessuna disponibilità a ragionare di pensioni parametrate all’attesa di vita, meno che mai nessuna attenzione al credito d’imposta. Niente di niente!", aggiunge il deputato. Il 2019, conclude, "si presenta sotto i peggiori auspici, come una sorta di questione meridionale al contrario: abbandonare un pezzo del Paese alle sue debolezze e correre verso il futuro con l’altro. Noi ci batteremo in Parlamento e nelle nostre città per difendere la nostra civiltà, i nostri ragazzi e soprattutto la Costituzione".