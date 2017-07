SUD: SINDACATI A DE VINCENTI, SERVE CONFRONTO SU ZONE ECONOMICHE SPECIALI

14 luglio 2017- 16:20

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Un confronto con il Governo per affrontare i nodi e per proporre elementi migliorati sulle Zone Economiche Speciali. A chiederlo sono Cgil, Cisl e Uil in una lettera inviata oggi al ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e alla commissione bilancio del Senato. "L'istituzione delle Zone Economiche Speciali è un provvedimento importante per lo sviluppo economico nei territori meridionali, ma evidenziando l'impossibilità di contribuire con osservazioni nell'ambito di audizioni al Senato, intendiamo proporre alcuni elementi migliorativi relativi alla costituzione delle Zes, previste nel Dl 91/2017", scrivono nella lettera i segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil Gianna Fracassi, Angelo Colombini, Guglielmo Loy.Nella missiva si evidenziano alcuni nodi da affrontare attraverso un confronto con le parti sociali: "crediamo che l’aver previsto la costituzione di ZES solo in aree che comprendano almeno un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti, possa tagliare fuori alcuni territori, come ad esempio le aree interne o aree di crisi che ne avrebbero invece bisogno per il rilancio del loro sistema produttivo". "La seconda criticità - proseguono Fracassi, Colombini, Loy - risiede nella governance delle ZES delineata dal decreto: manca una rappresentanza efficace del territorio (enti locali) e delle parti economiche e sociali, che dovrebbero invece essere coinvolte in funzione consultiva e di monitoraggio". "Il terzo aspetto da emendare - aggiungono - riguarda i criteri per la semplificazione di autorizzazioni, in quanto in essi occorre far rispettare esplicitamente il diritto al lavoro, la tutela delle salute e sicurezza e la tutela ambientale".