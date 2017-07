SUD: SINDACATI A DE VINCENTI, SERVE CONFRONTO SU ZONE ECONOMICHE SPECIALI (2)

14 luglio 2017- 16:20

(AdnKronos) - I tre segretari confederali indicano la necessità di "incrementare la quantità e la qualità degli investimenti" e di "aggiungere alla condizionalità che le imprese devono rispettare, mantenendo per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento la propria attività nell’area della ZES, anche l'obbligo di mantenimento dell’occupazione nei cinque anni successivi al completamento dell’intervento". "Riteniamo - concludono Fracassi, Colombini, Loy - che gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno del paese rappresentino in questa fase un’urgenza per l'intero paese e che quindi gli strumenti anche innovativi messi in campo debbano rispondere a criteri e obiettivi quanto più condivisi possibile".