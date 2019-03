15 marzo 2019- 09:44 Sulle armi il nome di Luca Traini

Christchurch, 15 mar. (AdnKronos) - Sui caricatori delle armi usate per la strage nelle moschee di Christchurch era stato inserito il nome di Luca Traini, 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Lo riporta il sito 'Stuff.co.nz' precisando che vi erano incisi anche altri nomi, tra i quali quello di Alexandre Bissonette, 29enne che nel 2017 uccise sei persone in una moschea di Quebec City.Tra le scritte, secondo quanto emerge da alcune foto che circolano in rete, anche il nome di Sebastiano Venier, il Doge veneziano che sconfisse i turchi nella battaglia di Lepanto nel 1571.