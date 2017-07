SULZER: AMPLIA SITO IN BAVIERA E CREA NUOVI 250 POSTI

17 luglio 2017- 11:37

Roma, 17 lug. (AdnKronos/ats) - Sulzer crea 250 posti di lavoro in Germania: il gruppo industriale svizzero amplia gli stabilimenti dalla sua filiale Geka a Bechhofen, in Baviera. L'unità attiva nel settore dei cosmetici arriverà ad avere oltre mille dipendenti a medio termine. Geka costruirà un nuovo stabile, raddoppiando la superficie attuale, informa Sulzer in un comunicato odierno. I lavori dovrebbero partire ancora quest'anno e si concluderanno alla fine del 2018. Non sono stati forniti dettagli riguardo all'ammontare dell'investimento. L'ampliamento delle capacità produttive si è reso necessario a causa della continua crescita dell'impresa. Il conglomerato zurighese aveva rilevato Geka un anno fa per 260 milioni di euro. La notizia odierna è stata ben accolta dagli analisti. Nella prima ora di contrattazioni il titolo era in rialzo frazionale, leggermente più tonico della media del mercato.