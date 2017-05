SUNING: A XUZHOU NUOVO CENTRO COMMERCIALE, TRA BRAND ARMANI, VERSUS E FURLA (2)

2 maggio 2017- 15:56

(AdnKronos) - In questo settore, oltre al Plaza di Xuzhou, Suning Real Estate ha già realizzato altri complessi di edifici come il Suning Plaza di Wuxi, con un grattacielo di 68 piani sviluppati su 328 metri di altezza inaugurato nel 2014, il Suning Plaza di Zhenjiang, caratterizzato da una torre alta 77 piani per 330 metri e la Nanjing Olympic Suning Tower, con un grattacielo di 88 piani per 400 metri di altezza, che saranno entrambi inaugurati nel corso dell’anno.Il format Suning Plaza, messo a punto da Suning Real Estate grazie alla grande competenza sia nel settore retail che in quello commerciale, si sta imponendo all’attenzione dei grandi marchi internazionali del fashion e del luxury quale contesto privilegiato per espandere la propria presenza in città caratterizzate da forte sviluppo e crescente presenza di consumatori i di fascia alta.Oltre al format Plaza, che rappresenta le attività flagship del gruppo guidato da Zhang Jindong nel settore commerciale, Suning Real Estate opera anche nei settori dell’hotellerie di lusso, dei centri residenziali, nel professional property management e nei progetti di riqualificazione urbana con oltre 100 progetti in corso in 80 città.