3 maggio 2018- 11:09 Sunrise: Ceo, non pensiamo a nozze con Upc

Roma, 3 mag. (AdnKronos/ats) - Sunrise non intende convolare a nozze con Upc (ex Cablecom): lo ha affermato il presidente della direzione del secondo operatore telefonico svizzero, Olaf Swantee, in margine alla presentazione dei conti trimestrali. "Siamo convinti della nostra strategia autonoma", ha spiegato il ceo in carica dal maggio 2016. "Se un giorno vi sarà un consolidamento del mercato elvetico saremo in una posizione molto forte". Attualmente comunque "non vi sono colloqui con la casa madre di Upc, Liberty Global", ha puntualizzato il manager. Voci su un possibile interessamento del gigante americano per acquisizioni in Svizzera - si è parlato anche di Salt - circolano da tempo. Rilevando Sunrise o Salt, Liberty Global punterebbe a occupare la posizione di numero due del mercato dopo Swisscom.