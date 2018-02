S.VALENTINO: VENEZIA, A MIRANO DIVENTA LA GIORNATA DEL 'CUORE'

14 febbraio 2018- 14:26

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - Ben 200 i cittadini che oggi hanno aderito alla iniziativa “Cardiologie Aperte”, patrocinata dall’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dall’Heart Care Foundation, all’interno di una campagna nazionale di sensibilizzazione della popolazione sulle malattie cardiovascolari. Un appuntamento fisso ormai da alcuni anni nell’Ospedale di Mirano e reso possibile grazie all’impegno della Cardiologia di Mirano, della Cardiologia di Dolo e della Medicina dello Sport - Cardiologia Riabilitativa di Noale, assieme all’Associazione Cuore Amico Mirano onlus e al Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 3. “Nel giorno di San Valentino – ha dichiarato il Direttore Generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, presente alla iniziativa – a Mirano si è celebrata la Giornata del Cuore con un evento finalizzato a ricordarci le buone pratiche perché anche ciascuno di noi, con il proprio comportamento, può contribuire a far star bene il nostro cuore: prediligiamo le scale piuttosto che l’ascensore quando possiamo, facciamo una passeggiata ed evitiamo l’auto, mangiamo cibi equilibrati rinunciando ai cosiddetti cibi spazzatura e diciamo no alle sigarette, riducendo il consumo dell’alcol”. “Poche regole ma utilissime per la salute del nostro cuore – ha aggiunto il DG Dal Ben – che i nostri operatori sanitari, insieme ai nostri validi volontari di Cuore Amico onlus col loro presidente Nicolò Cammarata, hanno oggi prontamente ricordato a quanti si sono rivolti ai banchetti informativi allestiti per questa occasione nell’atrio dell’Ospedale”.