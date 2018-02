S.VALENTINO: VENEZIA, A MIRANO DIVENTA LA GIORNATA DEL 'CUORE' (2)

14 febbraio 2018- 14:26

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Oltre alla promozione di messaggi di educazione sanitaria, a Mirano è stato eseguito uno screening gratuito alle 200 persone che hanno risposto all’appello di adesione alla iniziativa di “Cardiologie Aperte”: dopo una raccolta anamnestica per capire se c’era o meno una familiarità all’infarto, tutte queste persone hanno eseguito alcuni esami su quelli che sono i maggiori fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come la misurazione della glicemia, del colesterolo, del peso e della pressione arteriosa, valutando anche l’abitudine al fumo. “Un 10% di questi cittadini - ha aggiunto il Primario della Cardiologia di Mirano Salvatore Saccà – che dopo lo screening sono risultate ad elevato rischio cardiovascolare, è stato poi sottoposto ad elettrocardiogramma con esito negativo”. La Giornata è stata anche l’occasione per ricordare, attraverso una serie di filmati educativi, gli stili di vita corretti a cui dovrebbero attenersi le donne in menopausa, il cui nuovo stato le toglie da quella protezione ormonale che avevano precedentemente.