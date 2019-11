4 novembre 2019- 13:39 Svimez: Carfagna, 'serve iniziativa politica che consideri Sud priorità'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Serve un’iniziativa politica che si assuma la responsabilità di considerare il Sud come una priorità. In caso contrario non ne pagherà le conseguenze soltanto il Mezzogiorno ma l'intero sistema Paese". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, commentando la fotografia scattata dal Rapporto Svimez, presentato oggi a Roma."Non esiste una Nazione che possa prosperare con metà del suo territorio desertificato e abbandonato al sottosviluppo - prosegue Carfagna -. Piangere oggi sui dati Svimez, che corrispondono ad allarmi ripetutamente lanciati negli ultimi anni da tutte le fonti statistiche, dai centri studi e dalle relazioni parlamentari, è pressoché inutile. Io per prima sento il dovere di uscire dalla sterile lamentazione: spero che altrettanto facciano le classi dirigenti meridionali. E' il momento di imporre soluzioni coraggiose come una grande no-tax area che attragga investimenti, lavoro, sviluppo”.