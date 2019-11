4 novembre 2019- 10:25 Svimez: da Rdc impatto nullo sul lavoro

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Reddito di cittadinanza ha avuto un impatto nullo sul lavoro, la povertà non si combatte solo con un contributo monetario, occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza. E' l'analisi della Svimez che oggi ha diffuso il Rapporto 2019. Peraltro, spiega nel rapporto, l’impatto del RdC sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro.