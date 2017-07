SVIZZERA: A GIUGNO DISOCCUPAZIONE CALA A 3%

7 luglio 2017- 08:27

Roma, 7 lug. (AdnKronos/ats) - Disoccupazione in calo in Svizzera. Alla fine di giugno erano iscritti 133.603 disoccupati presso gli Uffici regionali di collocamento (Urc), ossia 6.175 in meno (-4,4%) rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco). Il tasso di disoccupazione è diminuito dal 3,1% nel mese di maggio al 3,0% nel mese di giugno. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di senza lavoro è calato di 5.524 unità (-4,0%). Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è sceso di 848 unità (-5,7%) arrivando al totale di 14.108, ciò che corrisponde a 1.683 persone in meno (-10,7%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Si è ridotto anche il numero delle persone senza occupazione di 50 anni e più (-1.450 unità; -3,8%), attestandosi a 36.222. In confronto allo stesso mese dell'anno precedente ciò corrisponde a una diminuzione di 253 individui (-0,7%). Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate erano 196.896, ossia 5'523 in meno su base mensile e 4'235 (-2,1%) su base annua. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli Urc è invece aumentato di 443 raggiungendo 12.420 unità.