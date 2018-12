10 dicembre 2018- 08:34 Svizzera: a novembre lieve aumento disoccupazione a 2,5%

Roma, 10 dic. (AdnKronos/ats) - Lieve aumento del tasso di disoccupazione in Svizzera, passato dal 2,4% registrato da maggio a ottobre, al 2,5% di novembre. Crescita più marcata in Ticino, dove il mese scorso la quota era del 3,1% (2,8% in ottobre). Nei Grigioni la progressione è stata minima, di 0,1 punti percentuali, all'1,5%. A livello nazionale erano 110.474 gli scritti agli uffici regionali di collocamento (URC) a fine novembre, 3159 in più rispetto ad ottobre, ma 26.843 in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-19,5%), riferisce una nota della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).