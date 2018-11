2 novembre 2018- 08:50 Svizzera: a ottobre continua calo affitti

Roma, 2 nov. (AdnKronos/ats) - Continuano a diminuire gli affitti in Svizzera: in ottobre il calo è stato in media dello 0,5%, un trend che contrasta con l'aumento dell'1% dei prezzi d'acquisto delle case. Lo rivela l'indice "Swiss Real Estate Offer Index" calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza Iazi. È il quarto mese di fila che gli affitti diminuiscono nella Confederazione, si legge in un comunicato. Il prezzo medio in Svizzera per un appartamento di 100 metri quadrati è attualmente di 2.165 franchi. "L'evoluzione degli affitti dipende in primo luogo dalla legge della domanda e dell'offerta", afferma il direttore di Immoscout24 Martin Waeber. Maggiore è il numero di appartamenti vuoti, maggiore è la pressione al ribasso sugli affitti. "In molte zone poco lontane dai centri città, gli inquilini hanno l'imbarazzo della scelta", afferma ancora Waeber. I prezzi più alti sono stati osservati nella regione di Zurigo, dove per un appartamento di 100 metri quadrati si devono sborsare in media 2610 franchi al mese (+0,1%). Il Ticino è invece la zona con gli affitti più abbordabili: 1894 franchi in media, in calo dell'1,1%. La domanda di case in proprietà continua da parte sua ad essere forte, cosa che spinge i prezzi verso l'alto (come detto, +1,0% in un mese). Un metro quadrato di superficie abitabile per una "tipica casa unifamiliare" in Svizzera costa attualmente 6337 franchi. Rispetto all'anno scorso l'aumento è del 2,1%.