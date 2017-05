SVIZZERA: ANTITRUST BLOCCA FUSIONE TRA TICKETCORNER E STARTICKET

23 maggio 2017- 08:38

Roma, 23 mag. (AdnKronos/ats) - La Commissione della concorrenza (Comco) svizzera vieta la fusione fra Ticketcorner e Starticket: la nuova entità, spiega l'autorità antitrust in un comunicato, rafforzerebbe la posizione dominante dei due principali attori svizzeri della distribuzione di biglietti. Verrebbe così soppressa la concorrenza efficace sul mercato da parte di un terzo. L'operazione era stata annunciata lo scorso 31 ottobre e prevedeva che Starticket divenisse una filiale al 100% di Ticketcorner. L'esame della Comco ha mostrato che il mercato dell'auto-distribuzione non risulterebbe problematico. Per contro, secondo l'autorità, sul mercato della distribuzione di biglietti da parte di un terzo, esistono forti indizi che Ticketcorner detenga già oggi una posizione dominante. Inoltre, i legami delle imprese con i due gruppi media Ringier e Tamedia, ai quali esse appartengono, rafforzerebbero la posizione della nuova entità sul mercato (effetto conglomerale).In risposta alla decisione della Comco il gruppo zurighese Tamedia, che controlla Starticket, ha espresso il suo disappunto. In un comunicato afferma che la decisione dell'autorità rende i fornitori svizzeri di biglietti meno competitivi sul piano internazionale.