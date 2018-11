12 novembre 2018- 15:16 Svizzera: da Banca Migros stop bonus dirigenti (2)

(AdnKronos) - In un'intervista comparsa oggi proprio sul sito della Banca Migros, il ceo Nedwed, in carica da 15 anni, ha affermato che, sebbene un manager aziendale desideri essere retribuito in modo adeguato, la soppressione dei bonus non è demotivante. A suo dire l'idea di performance non verrà abbandonata, in quanto i collaboratori continueranno a ricevere obiettivi annuali personali dai loro superiori. Sollecitato sul possibile fuggi fuggi di personale, Nedwed ha dichiarato di non temere tale scenario: "Nel mercato del lavoro si intravede un cambiamento di valori", esercitare una professione motivante "diventa sempre più importante" e la Banca Migros offre "senz'altro" un ambiente "molto allettante". Il manager ha poi precisato che la completa eliminazione dei bonus rappresenta un passo importante, che ha richiesto un lungo processo di riflessione. Non è stata una decisione presa solo da me, bensì anche dalla Direzione generale e dal Consiglio d'amministrazione.