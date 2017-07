SVIZZERA: EFG CONCLUDE INTEGRAZIONE BSI

4 luglio 2017- 09:42

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Il gruppo bancario svizzero Efg International ha concluso l'integrazione della Bsi, rilevata l'anno scorso. L'ultima tappa riguardava le attività nel Principato di Monaco della banca ticinese. La filiale monegasca della Bsi ora fa parte della Efg sul piano legale e operativo, annuncia l'istituto in un comunicato. Questa fusione permetterà a Efg di diventare "una delle principali banche private svizzere a Monaco". L'integrazione legale di tutte le entità della Bsi nel mondo è avvenuta entro i tempi previsti. Iniziata a fine 2016 con Bsi Singapore, la banca coinvolta nello scandalo del fondo 1MDB, è proseguita poi con le filiali di Hong Kong e delle Bahamas nel primo trimestre di quest'anno, poi in aprile e maggio con le attività svizzere e lussemburghesi. Rilevando Bsi, Efg è diventata una della più grandi banche private svizzere con fondi in gestione per quasi 145 miliardi di franchi a fine 2016.