SVIZZERA: SWISSCOM RIMANE CONCESSIONARIO SERVIZIO UNIVERSALE TLC

19 maggio 2017- 10:35

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - Swisscom continuerà a fornire il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione federale delle comunicazioni elvetica (ComCom) ha rilasciato oggi la concessione per il periodo 2018-2022 all'operatore, l'unico sul mercato svizzero a dirsi interessato. L'attuale concessione scade alla fine di quest'anno. Nel 2016 la ComCom ha condotto un sondaggio fra gli operatori del mercato svizzero, ma solo Swisscom si è candidata. Per questa ragione non vi è stata nessuna gara pubblica ed è stato deciso di prolungare la concessione anche per il periodo 2018-2022 a Swisscom.