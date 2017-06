SVIZZERA: VIA LIBERA A LONZA PER ACQUISIZIONE CAPSUGEL PER 5,5 MLD DOLLARI

27 giugno 2017- 08:25

Roma, 27 giu. (AdnKronos/ats) - Il gruppo chimico svizzero Lonza può concludere la più grande acquisizione della sua storia: ha ottenuto, infatti, tutti i via libera necessari per il rilevamento della società americana Capsugel. Ad annunciarlo è la società in una nota. La transazione sarà ultimata nei prossimi giorni. Il gruppo di Basilea aveva annunciato a dicembre l'acquisizione di Capsugel per 5,5 miliardi di dollari (circa 5,35 miliardi di franchi al cambio attuale). La cifra include i 2 miliardi di indebitamento dell'azienda specializzata nella fabbricazione di capsule per medicamenti.