SWATCH: IN PRIMI 6 MESI FATTURATO A 3,71 MLD FRANCHI, UTILE SALE A 281 MLN

21 luglio 2017- 12:02

Roma, 21 lug. (AdnKronos/ats) - Il gruppo orologiero Swatch ha registrato nel primo semestre un volume d'affari di 3,71 miliardi di franchi, in calo dello 0,3% su base annua, ma in aumento dell'1,2% a tassi di cambio costanti. L'utile netto è salito del 6,8% a 281 milioni di franchi. Le vendite hanno risentito considerevolmente della forza del franco svizzero, informa la società in un comunicato. Il fatturato realizzato per orologi e gioielli è stato molto soddisfacente nelle valute locali, in particolare nel segmento di alta gamma dov'è stata registrata una "forte crescita a due cifre" nel settore al dettaglio. Il segmento degli orologi e gioielli ha conseguito un giro d'affari di 3,58 miliardi di franchi, in lieve crescita. L'attività legata ai sistemi elettronici ha dal canto suo subito una contrazione del 2,2% del fatturato a 133 milioni. Le vendite hanno registrato una progressione significativa in Cina continentale. A Hong Kong, un mercato in contrazione da diversi mesi, si sono stabilizzate, riferisce il gruppo diretto da Nick Hayek.