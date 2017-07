SWATCH: IN PRIMI 6 MESI FATTURATO A 3,71 MLD FRANCHI, UTILE SALE A 281 MLN (2)

21 luglio 2017

(AdnKronos/ats) - Il Medio Oriente ha registrato una forte crescita e in Europa la Gran Bretagna, la Spagna, l'Italia e la Svizzera sono ben orientate. In progressione, a 371 milioni, invece l'utile operativo Ebit (+5,1%), per un corrispondente margine che è aumentato di 0,5 punti al 10%. Il dato relativo agli utili è leggermente inferiore alle attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP che puntavano su un fatturato di 3,74 miliardi di franchi, un Ebit di 384 milioni e un utile netto di 285 milioni. Alla Borsa svizzera, l'azione ha aperto la seduta in crescita (guadagnando fino al 2%), prima di mostrarsi più esitante e di passare anche nelle cifre rosse. Gli investitori tentennano tra le aspettative deluse e le prospettive favorevoli per i prossimi sei mesi.