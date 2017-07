SWATCH: IN PRIMI 6 MESI FATTURATO A 3,71 MLD FRANCHI, UTILE SALE A 281 MLN (3)

21 luglio 2017- 12:02

(AdnKronos/ats) - Per il secondo semestre del 2017, Swatch Group prevede in effetti una crescita "molto positiva" in valute locali. L'azienda afferma di aver constatato già a giugno e nelle prime settimane di luglio un'accelerazione delle vendite in valuta locale (a tassi di cambio costanti) di tutti i suoi 18 marchi.L'ulteriore crescita migliorerà anche lo sfruttamento delle capacità produttive in tutti i segmenti, precisa il gruppo. La società prevede di lanciare "numerosi nuovi prodotti". Oltre alla propria attività retail già intensa, anche la distribuzione presso i singoli rivenditori dovrebbe accompagnare le attese favorevoli con con il graduale dissiparsi del clima di incertezza.