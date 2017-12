SYNGENTA: DELISTING TITOLI ADS A BORSA NEW YORK

28 dicembre 2017- 08:07

Roma, 28 dic. (AdnKronos/ats) - Il gruppo agrochimico svizzero Syngenta, rilevato dalla cinese ChemChina, ha annunciato oggi che intende ritirare i suoi titoli American Depositary Shares (ADS) dalla Borsa di New York. Il ritiro da Wall Street, la cui data non è stata precisata, permette a Syngenta di non dover più sottostare agli obblighi di pubblicazione del "Securities Exchange Act", precisa l'azienda in un comunicato. La scorsa settimana l'autorità di regolamentazione della Borsa svizzera Six aveva approvato il delisting delle azioni di Syngenta a partire da lunedì 8 gennaio. Le negoziazioni a Zurigo termineranno il 5 gennaio.